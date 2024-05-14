У РФ звинуватили Захід у втручанні у справи Грузії через закон про "іноагентів"

Кремль не втручається у внутрішні справи Грузії, на відміну від Заходу, який навіть погрожує застосувати санкції проти цієї країни, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію навколо розгляду в парламенті Грузії закону про "іноагенти", повідомляє Ехо Кавказу.

"Ми вже неодноразово говорили, що це абсолютно внутрішня справа Грузії, ми аж ніяк не хочемо туди втручатися. Ми, з одного боку, констатуємо тверде бажання грузинського керівництва застрахувати свою країну від неприхованого втручання у свої внутрішні справи - так, як це робить переважна більшість країн світу. З іншого боку, ми бачимо нічим не завуальоване втручання у внутрішні справи Грузії ззовні" , – сказав представник Кремля.

"Ми навіть чуємо загрози застосування санкцій щодо Грузії, якщо вони ухвалюватимуть той чи інший закон у себе" , - продовжив Пєсков.

Він наголосив, що це і є пряме втручання у внутрішні справи Грузії. Росія ж, повторив він, не втручається "і не має наміру втручатися надалі".

13 травня грузинські проурядові канали "Імеді" та "Руставі 2" повідомили, що заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, координатор США з питань санкційної політики Джим О'Брайєн прибуває до Грузії з конкретним пакетом санкцій щодо засновника та почесного голови правлячої партії Бідзини Іванішвілі. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що Іванішвілі відмовився від зустрічі з О'Браєном. Сьогодні представник Вашингтона провів переговори із Кобахідзе.

Усі права захищені (с) РС. Друкується з дозволу Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США