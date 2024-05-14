В РФ обвинили Запад во вмешательстве в дела Грузии из-за закона об "иноагентах"

Кремль не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от Запада, который даже угрожает применить санкции против этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг рассмотрения в парламенте Грузии закона об "иноагентах", сообщает Эхо Кавказа.

"Мы уже неоднократно говорили, что это абсолютно внутреннее дело Грузии, мы никоим образом не хотим туда вмешиваться. Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела - так, как это делает подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, мы видим ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне" , – сказал, по информации ТАСС, представитель Кремля.

"Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя" , – продолжил Песков.

Он подчеркнул, что это и есть прямое вмешательство во внутренние дела Грузии. Россия же, повторил он, не вмешивается "и не намерена вмешиваться впредь".

13 мая грузинские проправительственные каналы "Имеди" и "Рустави 2" сообщили, что заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатор США по вопросам санкционной политики Джим О’Брайен прибывает в Грузию с конкретным пакетом санкций в отношении основателя и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что Иванишвили отказался от встречи с О’Брайеном. Сегодня представитель Вашингтона провел переговоры с Кобахидзе.

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