Євросоюз погодив розширення санкцій проти Ірану за підтримку РФ

Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході, повідомляє Європейська правда.

Рада ЄС розширила "рамковий" механізм для застосування санкцій проти Ірану, що діє з липня 2023 року. Досі він передбачав заборону на експорт з ЄС до Ірану компонентів, які можуть використовуватися для конструювання і виробництва безпілотників, а також обмеження на поїздки і замороження активів осіб, причетних до цієї програми.

"З огляду на те, що Іран продовжує надавати Росії військову підтримку у її агресивній війні проти України, а також підтримує недержавні збройні формування на Близькому Сході та в районі Червоного моря, і враховуючи атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників 13 квітня 2024 року, Рада вирішила, що спроможність ЄС застосовувати обмеження тепер буде стосуватися не лише безпілотників, а й ракет", – зазначили у комюніке.

Нагадаємо, цими вихідними США заявили про відбиття чергової атаки хуситів в Аденській затоці та Червоному морі, де задля захисту торгових суден патрулюють військові кораблі США й низки союзників та військово-морська місія ЄС.