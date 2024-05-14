Евросоюз согласовал расширение санкций против Ирана за поддержку РФ

Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке, сообщает Европейская правда.

Совет ЕС расширил "рамочный" механизм для применения санкций против Ирана, действующий с июля 2023 года. До сих пор он предусматривал запрет на экспорт из ЕС в Иран компонентов, которые могут использоваться для конструирования и производства беспилотников, а также ограничения на поездки и замораживание активов лиц, причастных к этой программе.

"Учитывая то, что Иран продолжает оказывать России военную поддержку в ее агрессивной войне против Украины, а также поддерживает негосударственные вооруженные формирования на Ближнем Востоке и в районе Красного моря, и учитывая атаку Ирана против Израиля с использованием ракет и беспилотников 13 апреля 2024 года, Совет решил, что способность ЕС применять ограничения теперь будет касаться не только беспилотников, но и ракет" , – отметили в коммюнике.

Напомним, в эти выходные США заявили об отражении очередной атаки хуситов в Аденском заливе и Красном море, где для защиты торговых судов патрулируют военные корабли США и ряда союзников, а также военно-морская миссия ЕС.