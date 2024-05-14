У Грузії парламент остаточно схвалив закон про "іноагентів"

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні затвердив закон про "іноагенти" – законопроект "Про прозорість іноземного впливу", повідомляє Ехо Кавказу.

За затвердження скандальної ініціативи "Грузинської мрії" проголосували 84 депутати - незважаючи на протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Крім членів правлячої партії "Грузинська мрія" і "Сили народу", що формально відкололася від неї, закон про "іноагентів" підтримали "Європейські соціалісти" – Фрідон Інджія та Автанділ Енукідзе. Ця партія є опозиційною, але часто підтримує ініціативи влади.

Закон, ухвалений парламентом, у 10-денний термін передається президентові Грузії. Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на законопроект. Згідно з Конституцією Грузії, президент у 2-тижневий термін підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає його до парламенту. "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказано. Імовірно, "Мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня.

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