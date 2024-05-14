В Грузии парламент окончательно одобрил закон об "иноагентах"

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об "иноагентах" – законопроект "О прозрачности иностранного влияния", сообщает Эхо Кавказа.

За утверждение скандальной инициативы "Грузинской мечты" проголосовали 84 депутата – несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, выходящих на акции, и критику международных партнеров Грузии. 30 оппозиционеров проголосовали против.

Кроме членов правящей партии "Грузинская мечта" и формально отколовшейся от неё "Силы народа", закон об "иноагентах" поддержали "Европейские социалисты" – Фридон Инджия и Автандил Энукидзе. Эта партия – оппозиционная, но часто поддерживает инициативы властей.

Закон, принятый парламентом, в 10-дневный срок передается президенту Грузии. Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в 2-недельный срок подписывает и публикует закон или с мотивированными замечаниями возвращает его в парламент. У "Грузинской мечты" есть достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

Сроки, в течение которых парламент должен преодолеть вето президента, в Конституции не указаны. Предположительно, "Мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня.

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