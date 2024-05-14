Вовчанськ майже повністю зруйнований, ситуація критична – МВА

Ситуація у Вовчанську критична. Місто майже зруйноване через постійні обстріли з боку Росії. Про це заявив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ситуація на сьогодні така ж важка і критична як вчора і позавчора. Тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій" , - заявив він.

Голова МВА зазначив, що бої на околицях Вовчанська йдуть постійні, також постійні обстріли міста.