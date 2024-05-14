Волчанск почти полностью разрушен, ситуация критическая – МВА

Ситуация в Волчанске критическая. Город почти разрушен из-за постоянных обстрелов со стороны России. Об этом заявил глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили в эфире телемарафона, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Ситуация на сегодня такая же тяжелая и критическая как вчера и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушен. ВСУ защищают наш город, он полностью под контролем, но есть небольшие группы, которые пытаются зайти на окраины города. Поэтому там идет стрелковый бой" , - заявил он.

Председатель МВА отметил, что бои в окрестностях Волчанска идут постоянные, также постоянные обстрелы города.