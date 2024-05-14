Укренерго: в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії

У вівторок, 14 травня, в Україні запроваджено контрольовані аварійні відключення електроенергії в усіх регіонах через дефіцит в системі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє "Укренерго".

"З 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середу, 15 травня, графіки відключень світла для промислових споживачів будуть діяти протягом доби – з 00:00 до 24:00.