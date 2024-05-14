Укрэнерго: в Украине введены аварийные отключения электроэнергии

Во вторник, 14 мая, в Украине введены контролируемые аварийные отключения электроэнергии во всех регионах из-за дефицита в системе, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"С 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду, 15 мая, графики отключений света для промышленных потребителей будут действовать в течение суток – с 00.00 до 24.00.