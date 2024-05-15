Зранку знову застосували відключення електрики – "Укренерго"

З 6:40 до 09:00 15 травня в Україні знову застосували аварійні відключення електрики для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах.

Про це повідомляє﻿ НЕК "Укренерго".

Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежували.

"Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів" , – зазначили у компанії.

Також впродовж всієї доби діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, аварійні відключення були 14 травня з 21:00 до опівночі.