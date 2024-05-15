Утром снова применили отключение электричества – "Укрэнерго"
С 6:40 по 09:00 15 мая в Украине снова применили аварийные отключения электричества для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивали.
"Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов", – отметили в компании.
Также на протяжении всех суток действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Напомним, аварийные отключения были 14 мая с 21:00 до полуночи.