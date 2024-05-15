Утром снова применили отключение электричества – "Укрэнерго"

С 6:40 по 09:00 15 мая в Украине снова применили аварийные отключения электричества для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивали.

"Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов" , – отметили в компании.

Также на протяжении всех суток действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, аварийные отключения были 14 мая с 21:00 до полуночи.