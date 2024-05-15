В окупованому Криму поскаржилися на масовану ракетну атаку

Сили ППО РФ збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя та в районі аеродрому "Бельбек". Про це заявив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші військові відбили масовану атаку на Севастополь. Ситуація на цю годину: у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Тип збитих ракет уточнюється" , - йдеться в дописі Развожаєва.

При цьому місцеві мешканці повідомляють, що в районі аеропорту щось горить.

Також за даними росЗМІ тимчасово перекрито рух Кримським мостом.