В оккупированном Крыму пожаловались на массированную ракетну атаку

Силы ПВО РФ сбили несколько украинских ракет над акваторией Черного моря возле Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек". Об этом заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши военные отбили массированную атаку на Севастополь. Ситуация на этот час: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется" , - говорится в заметке Развожаева.

При этом местные жители сообщают, что в районе аэропорта что-то горит.

Также, по данным росСМИ, временно перекрыто движение по Крымскому мосту.