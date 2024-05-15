Атака безпілотників на нафтобазу в Ростовській області була операцією ГУР – ЗМІ

В ніч на 15 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували паливну базу в Ростовській області Росії, повідомляє Українська правда.

"Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях" , – розповів співрозмовник видання.

Раніше місцева влада Ростовської області повідомила про два вибухи на паливній базі. Стверджувалось, що займання та постраждалих немає.