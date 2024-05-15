Атака беспилотников на нефтебазу в Ростовской области была операцией ГУР – СМИ

В ночь на 15 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали топливную базу в Ростовской области России, сообщает Украинская правда.

"Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях" , – рассказал собеседник издания.

Ранее местные власти Ростовской области сообщили о двух взрывах на топливной базе. Утверждалось, что возгорания и пострадавших нет.