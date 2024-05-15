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Росіяни заявили про чергову атаку Бєлгорода з боку ЗСУ

Росіяни заявили про чергову атаку Бєлгорода з боку ЗСУ
Фото: t.me/vvgladkov

Росіяни заявили про нічний обстріл Бєлгородської області з боку ЗСУ. Губернатор області Гладков повідомляє, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом російська ППО збила кілька повітряних цілей.

Зазначається, що в селищі Дубове внаслідок прямого влучання снаряду спалахнув приватний житловий будинок - двоє людей постраждали: у жінки поранення плеча, у чоловіка - опіки.

Є пошкодження в кількох довомолодіннях, зафіксовано також пошкодження лінії електропередач.

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