Росіяни заявили про чергову атаку Бєлгорода з боку ЗСУ

Росіяни заявили про нічний обстріл Бєлгородської області з боку ЗСУ. Губернатор області Гладков повідомляє, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом російська ППО збила кілька повітряних цілей.

Зазначається, що в селищі Дубове внаслідок прямого влучання снаряду спалахнув приватний житловий будинок - двоє людей постраждали: у жінки поранення плеча, у чоловіка - опіки.

Є пошкодження в кількох довомолодіннях, зафіксовано також пошкодження лінії електропередач.