Close button

Россияне заявили об очередной атаке Белгорода со стороны ВСУ

Россияне заявили об очередной атаке Белгорода со стороны ВСУ
Фото: t.me/vvgladkov

Россияне заявили о ночном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Губернатор области Гладков сообщает, что над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО сбила несколько воздушных целей.

Отмечается, что в поселке Дубово в результате прямого попадания снаряда вспыхнул частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины - ожоги.

Имеются повреждения в нескольких домовладениях, зафиксированы также повреждения линии электропередач.

Новости

Популярные темы форума

analytics