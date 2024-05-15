Ціни на нафту зростають після падіння до мінімумів березня

Котирування нафти зростають вранці у середу після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, повідомляє Enkorr.

На 8:02 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,51 (0,62%), до $82,89 за барель. У вівторок Brent здешевшала на $0,98 (1,2%), до $82,38 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,54 (0,69%), до $78,56 за барель. За минулу сесію контракт здешевшав на $1,1 (1,4%), до $78,02 за барель.

Напередодні обидві марки завершили торги на мінімумах із 12 березня після того, як ОПЕК зберегла прогноз попиту на нафту у світі на 2024 рік, що передбачає зростання на 2,25 млн барелів на добу (б/д) – до 104,46 млн б/д.

Звіт ОПЕК "не додав ясності щодо очікувань на поточний і наступний роки", зазначив аналітик XS.com Самер Хасн.

Також трейдери оцінювали сигнали про інфляцію США з урахуванням того, як вони можуть вплинути на думку Федеральної резервної системи (ФРС) щодо подальшої траєкторії процентних ставок. Ціни виробників у США (індекс PPI) у квітні зросли на 2,2% у річному вираженні, максимальними темпами за рік, показник збігся з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics.

Американський інститут нафти (American Petroleum Institute, API) повідомив, що за тиждень до 10 травня резерви нафти в Штатах впали на 3,1 млн барелів.

Офіційні відомості Міненерго США буде опубліковано пізніше у середу. Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть скорочення запасів нафти на 1,35 млн барелів.