Цены на нефть растут после падения до минимумов марта

Котировки нефти растут утром в среду после резкого понижения по итогам предыдущей сессии, сообщает Enkorr.

К 8:02 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,51 (0,62%), до $82,89 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,98 (1,2%), до $82,38 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI в настоящее время дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,54 (0,69%), до $78,56 за баррель. За прошедшую сессию контракт подешевел на $1,1 (1,4%), до $78,02 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта после того, как ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть в мире на 2024 год, что предполагает рост на 2,25 млн баррелей в сутки (б/д) – до 104,46 млн б/ д.

Отчет ОПЕК "не добавил ясности по поводу ожиданий на текущий и последующие годы", отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

Также трейдеры оценивали сигналы об инфляции США с учетом того, как они могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу дальнейшей траектории процентных ставок. Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю до 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы позже в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.