У США не виключають, що Путін може здобути перемогу у війні – Politico

Повномасштабна війна в Україні "входить у критичну фазу", у полі зору російського диктатора Володимира Путіна знаходиться Харків. Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На кону стоїть не лише контроль над одним із найбільших міст української держави, а потенційно здатність країни продовжувати боротьбу - якщо Харків впаде, рішучість Заходу може незабаром з’явитися... Путін, очевидно, хоче скористатися вікном до того, як надійде більше західних боєприпасів і зброї, щоб допомогти українській армії дати відсіч" , - зазначається у матеріалі.

Тож на думку опитаних Politico західних чиновників, плани Путіна мобілізувати нові військові підрозділи в поєднанні з додатковими боєприпасами з Пекіна та зменшенням підтримки Києва Заходом можуть принести йому перемогу в Україні - і швидше, ніж очікувалося.

Однак, до кінця цього року Путін зможе використовувати свої завоювання, щоб виторгувати вигідні для Москви умови.