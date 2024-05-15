В США не исключают, что Путин может одержать победу в войне – Politico

Полномасштабная война в Украине "вступает в критическую фазу", в поле зрения российского диктатора Владимира Путина находится Харьков.﻿ Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"На кону стоит не только контроль над одним из крупнейших городов украинского государства, а потенциально способность страны продолжать борьбу - если Харьков упадет, решимость Запада может вскоре появиться... Путин, очевидно, хочет воспользоваться окном до того, как поступит больше западных боеприпасов и оружия, чтобы помочь украинской армии дать отпор" , - отмечается в материале.

Поэтому, по мнению опрошенных Politico западных чиновников, планы Путина мобилизовать новые военные подразделения в сочетании с дополнительными боеприпасами из Пекина и уменьшением поддержки Киева Западом могут принести ему победу в Украине - и быстрее, чем ожидалось.

Однако, до конца этого года Путин сможет использовать свои завоевания, чтобы выторговать выгодные для Москвы условия.