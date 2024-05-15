Прикордонники фіксують збільшення потоку машин на виїзд із України

На українсько-польському кордоні на виїзд з України збільшився потік людей та автотранспорту. Такі дані наводить Держприкордонслужба.

За інформацією прикордонників, останніми днями кількість пропущених через українсько-польський кордон становить близько 25 000 осіб та понад 5000 одиниць транспорту щодобово.

Збільшення потоку спостерігається на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині", "Устилуг", "Краковець" та "Рава-Руська".

Найменш завантаженими залишаються прикордонні переходи "Смольниця", "Грушев" та "Угринів".

Держприкордонслужба рекомендує користуватися саме цими переходами для перетину кордону, щоб уникнути очікування у чергах.