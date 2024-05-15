Пограничники фиксируют увеличение потока машин на выезд из Украины

На украинско-польской границе на выезд из Украины увеличился поток людей и автотранспорта. Такие данные﻿ приводит Госпогранслужба.

Согласно информации пограничников, в последние дни количество пропущенных через украинско-польскую границу составляет около 25 000 человек и более 5000 единиц транспорта ежесуточно.

Увеличение потока наблюдается на четырех пунктах пропуска: "Шегини", "Устилуг", "Краковец" и "Рава-Русская".

Наименее загруженными остаются пограничные переходы "Смольница", "Грушев" и "Угринев".

Госпогранслужба рекомендует пользоваться именно этими переходами для пересечения границы, чтобы избежать ожидания в очередях.