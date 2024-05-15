ЗСУ частково витіснили окупантів з Вовчанська – зведення Генштабу

Сили оборони України частково вибили російських окупантів з Вовчанська, тривають бої на околицях.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:30.

На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

"Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються" , – йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.

На Сіверському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, успіху не мали. Загалом – 6 атак. Ситуація контрольована Силами оборони.

На Краматорському напрямку кількість спроб росіян штурмувати наші позиції збільшилася до 3, бойові зіткнення відбувалися в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Своєю чергою, українські захисники здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках.

На Торецькому напрямку противник завдав два авіаудари в районах Дружби і Північного.

Найбільше ворожих атак наразі відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни стали на заваді 19 штурмовим діям окупантів. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару.

На Курахівському напрямку наші війська відбили 5 атак загарбників: на напрямках Стара Михайлівка – Красногорівка, Славне – Парасковіївка та Солодке – Водяне. Авіаудар ворога припав на район населеного пункту Антонівка.

На Времівському напрямку бойові зіткнення відбувалися поблизу Костянтинівки та Урожайного.На Оріхівському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень.

На Придніпровському напрямку російські окупанти і надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівобережжі річки Дніпро. Тут, у районі населеного пункту Кринки, відбулося 3 бойові зіткнення.

На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.