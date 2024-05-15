ВСУ частично вытеснили оккупантов из Волчанска - сводка Генштаба

Силы обороны Украины частично выбили российских оккупантов из Волчанска, продолжаются бои в окрестностях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30.

На Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцев. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

"Силы обороны отразили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонные действия в северных и северо-западных окрестностях. Данные по поводу потерь противника уточняются" , – говорится в сообщении.

На Купянском направлении боевые действия происходили в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. В общей сложности отражены 18 вражеских атак, наши воины сдерживают натиск захватчиков.

На Северском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия на направлениях Николаевка – Спирное, Берестово – Спорное, Яковлевка – Раздолевка, Соледар – Раздоловка, успеха не имели. В общем – 6 атак. Ситуация контролируется силами обороны.

На Краматорском направлении количество попыток россиян штурмовать наши позиции увеличилось до 3, боевые столкновения происходили в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

В свою очередь, украинские защитники осуществляют меры по улучшению тактического положения на отдельных участках.

На Торецком направлении противник нанес два авиаудара в районах Дружбы и Северного.

Больше всего вражеских атак происходило на Покровском направлении. Здесь украинские воины воспрепятствовали 19 штурмовым действиям оккупантов. Основные усилия агрессор сконцентрировал в районе Новоалександровки, где также нанес авиаудар.

На Кураховском направлении наши войска отразили 5 атак захватчиков: на направлениях Старая Михайловка – Красногоровка, Славное – Парасковеевка и Сладкое – Водяное. Авиаудар врага пришелся на район населенного пункта Антоновка.

На Времивском направлении боевые столкновения происходили вблизи Константиновки и Урожайного.

На Приднепровском направлении российские оккупанты и дальше пытаются вытеснить наши войска из плацдарма на левобережье реки Днепр. Здесь, в районе населенного пункта Крынки, произошло 3 боевых столкновения.

В других направлениях обстановка остается без существенных изменений.