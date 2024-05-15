Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги біженцям з України

Сейм Польщі в середу прийняв поправки до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною, які передбачають, серед іншого, продовження терміну легальності перебування для українців, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF24.

381 депутат проголосував за поправки до закону, 19 були проти і 20 утрималися.

Поправка до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" передбачає, серед іншого, продовження до 30 вересня 2025 року терміну легальності перебування для українців, які отримали номер PESEL UKR, а також прив'язку з наступного року виплат "800 плюс" (800 злотих на місяць на одну дитину) до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей.

Постанова також розширює доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування (ZUS), та можливість проживання в колективних засобах розміщення.

Поправка також визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних курсах польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які почали відвідувати заняття у 2022/2023 та 2023/2024 роках.

Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера PESEL. Єдиним способом підтвердження особи буде пред'явлення дійсного проїзного документа.

Розпорядження також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, який діє за дорученням воєводи. Правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення також будуть змінені таким чином, щоб збір належних субсидій був більш ефективним, ніж зараз.

Закон також передбачає припинення пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених власниками приватних приміщень. З 1 липня також скасовується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих.

Проєкт поправок до закону був розроблений Міністерством внутрішніх справ і адміністрації у співпраці, зокрема, з Міністерством національної освіти, Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я та Канцелярією прем'єр-міністра.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер він буде переданий на розгляд Сенату.

Нагадаємо, в лютому уряд Польщі продовжив дію тимчасового захисту для біженців до березня 2025 року, але це рішення не стосується українців.

Також цей документ продовжив захист до 2025 року особам без громадянства або громадянам третіх країн, крім України (та членам їхніх сімей), які станом на 24 лютого 2022 року мали міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні.