Сейм Польши одобрил изменения правил помощи беженцам из Украины

Сейм Польши в среду принял поправки к закону о помощи гражданам Украины в связи с войной, которые предусматривают, среди прочего, продление срока легальности пребывания для украинцев, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RMF24.

381 депутат проголосовал за поправки к закону, 19 были против и 20 воздержались.

Поправка к закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" предусматривает, среди прочего, продление до 30 сентября 2025 года срока легальности пребывания для украинцев, которые получили номер PESEL UKR, а также привязку со следующего года выплат "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) к обязательному школьному обучению для украинских детей.

Постановление также расширяет доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплатам, выплачиваемым учреждением социального страхования (ZUS), и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

Поправка также определяет максимальный 36-месячный период, в течение которого ученики могут участвовать в дополнительных бесплатных курсах польского языка. Решение будет касаться учеников, которые начали посещать занятия в 2022/2023 и 2023/2024 годах.

Закон также предусматривает введение новых правил подтверждения личности гражданина Украины, который подает заявление на получение номера PESEL. Единственным способом подтверждения личности будет предъявление действительного проездного документа.

Распоряжение также предусматривает, что с 1 июля финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, которые находятся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании подписанного договора с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления, который действует по поручению воеводы. Правила участия в расходах на проживание и питание в центрах коллективного размещения также будут изменены таким образом, чтобы сбор причитающихся субсидий был более эффективным, чем сейчас.

Закон также предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных владельцами частных помещений. С 1 июля также отменяется помощь на финансирование фотографирования и единовременное денежное пособие в размере 300 злотых.

Проект поправок к закону был разработан Министерством внутренних дел и администрации в сотрудничестве, в частности, с Министерством национального образования, Министерством семьи, труда и социальной политики, Министерством здравоохранения и Канцелярией премьер-министра.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 июля. Теперь он будет передан на рассмотрение Сената.

Напомним, в феврале правительство Польши продлило действие временной защиты для беженцев до марта 2025 года, но это решение не касается украинцев.

Также этот документ продлил защиту до 2025 года лицам без гражданства или гражданам третьих стран, кроме Украины (и членам их семей), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года имели международную защиту или эквивалентную национальную защиту в Украине.