Партизани повідомили про пошкодження на аеродромі Бельбек складу з ракетами

Минулої ночі на середу, 15 травня у тимчасово окупованому Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек. Про це заявили партизани з руху АТЕШ, повідомляє Корреспондент.

"Агенти АТЕШ зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)" , – поінформував АТЕШ.

Зазначається, що на тому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, які тероризують українські міста.