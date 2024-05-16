Партизани повідомили про пошкодження на аеродромі Бельбек складу з ракетами
Минулої ночі на середу, 15 травня у тимчасово окупованому Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек. Про це заявили партизани з руху АТЕШ, повідомляє Корреспондент.
"Агенти АТЕШ зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)", – поінформував АТЕШ.
Зазначається, що на тому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, які тероризують українські міста.
"Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації", – додали в русі.