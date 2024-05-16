Партизаны сообщили о повреждении на аэродроме Бельбек склада с ракетами

Прошлой ночью на среду, 15 мая, во временно оккупированном Крыму был поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома Бельбек. Об этом заявили партизаны из движения АТЕШ, сообщает Корреспондент.

"Агенты АТЕШ из состава военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой дальнейшей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)" , – проинформировал АТЕШ.

Отмечается, что на том складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, терроризируемых украинскими городами.