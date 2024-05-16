Блінкен відвідав виробництво українських безпілотників

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну відвідав одне з місць, де виробляються безпілотники. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Європейська правда.

Міністр назвав це "історичним візитом для нашої команди та українських виробників оборонних технологій".

"Делегація (США – Ред.) побачила, як створюються українські інновації – FPV дрони та ударні коптери" , – зазначив Федоров.

Met with @SecBlinken — jointly with @SpecRepUkraine @USAmbKyiv we've visited one of the drone’s production. A historic visit for our team and ???????? defense tech manufacturers. The delegation saw how Ukrainian innovations are made — FPV drones as well as strike copters. pic.twitter.com/JN6TJeJdgN — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 15, 2024

Напередодні Блінкен оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК та фінансування закупівлі зброї.

Він також заявив, що підтримка Сполученими Штатами України спрямована на її стратегічний успіх, та прямо сказав, що Україна має перемогти у війні.