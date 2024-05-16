Блинкен посетил производство украинских беспилотников
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину посетил одно из мест, где производятся беспилотники. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Европейская правда.
Министр назвал это "историческим визитом для нашей команды и украинских производителей оборонных технологий".
"Делегация (США – Ред.) увидела, как создаются украинские инновации – FPV дроны и ударные коптеры", – отметил Федоров.
Накануне Блинкен объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского ОПК и финансирование закупки оружия.
Он также заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины направлена на ее стратегический успех, и прямо сказал, что Украина должна победить в войне.