Блинкен посетил производство украинских беспилотников

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину посетил одно из мест, где производятся беспилотники. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Европейская правда.

Министр назвал это "историческим визитом для нашей команды и украинских производителей оборонных технологий".

"Делегация (США – Ред.) увидела, как создаются украинские инновации – FPV дроны и ударные коптеры" , – отметил Федоров.

Met with @SecBlinken — jointly with @SpecRepUkraine @USAmbKyiv we've visited one of the drone’s production. A historic visit for our team and ???????? defense tech manufacturers. The delegation saw how Ukrainian innovations are made — FPV drones as well as strike copters. pic.twitter.com/JN6TJeJdgN — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 15, 2024

Накануне Блинкен объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского ОПК и финансирование закупки оружия.

Он также заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины направлена на ее стратегический успех, и прямо сказал, что Украина должна победить в войне.