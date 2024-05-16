ЗСУ не допустили втрату позицій під Роботиним – речник Генштабу

За минулу добу окупанти 4 рази атакували в районі Роботиного Запорізької області, але втрат позицій українські сили не допустили. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував рубіж оборони в районі Роботиного Запорізької області. Втрат наших позицій недопущено" , – сказав він.

За минулу добу на лінії фронту відбулося 166 бойових зіткнень з окупантами.

Раніше у Росії заявляли про захоплення Роботиного, втім у ЗСУ це спростували.