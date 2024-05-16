ВСУ не допустили потерю позиций под Работино – спикер Генштаба

За минувшие сутки оккупанты 4 раза атаковали в районе Работино Запорожской области, но потерь позиций украинские силы не допустили. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал рубеж обороны в районе Работино Запорожской области. Потери наших позиций недопущены" , – сказал он.

За минувшие сутки на линии фронта произошло 166 боевых столкновений с оккупантами.

Ранее в России заявляли о захвате Работино, впрочем в ВСУ это опровергли.