Переговори Сі та Путіна: Китай окреслив "червоні лінії" війни в Україні – ЗМІ

У Пекіні розпочалися переговори лідера Китаю Сі Цзіньпіна з правителем Росії Володимиром Путіним. Очікується, що сьогодні на порядку денному стоятимуть питання безпеки та зовнішньої політики обох країн, а також війна в Україні. Про це пише ВВС, повідомляє Дзеркало тижня.

Аналітики BBC кажуть, що Путін захоче підтвердити підтримку його країни з боку Китаю, особливо економічні відносини та потік китайського виробничого обладнання і технологій, які мають вирішальне значення для військових зусиль Росії.

Водночас Сі може вимагати від Путіна інформації про стратегію Росії в Україні і, можливо, також запевнень, що російський диктатор не реалізовуватиме ядерні погрози, які він висловлював раніше. Зазначається, що Китай чітко дав зрозуміти, що будь-який ядерний крок Росії щодо України є для нього "червоною лінією".

Під час зустрічі Сі зазначив, що сьогодні 75-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією.

"За останні роки ми з президентом Путіним зустрічалися понад 40 разів, підтримуючи тісний зв'язок, щоб стратегічно спрямовувати китайсько-російські відносини на здоровий, стабільний і плавний розвиток" , ‒ сказав він.

Лідер Китаю зауважив, що їхні відносини сьогодні "даються нелегко", і обидві сторони повинні "ще більше плекати і захищати їх". За його словами, відносини двох країн "приносять користь усьому світу".