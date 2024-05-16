Переговоры Си и Путина: Китай обозначил "красные линии" войны в Украине – СМИ

В Пекине начались переговоры лидера Китая Си Цзиньпина с правителем России Владимиром Путиным. Ожидается, что сегодня на повестке дня будут стоять вопросы безопасности и внешней политики обеих стран, а также война в Украине. Об этом пишет BBC, сообщает Зеркало недели.

Аналитики BBC говорят, что Путин захочет подтвердить поддержку его страны со стороны Китая, особенно экономические отношения и поток китайского производственного оборудования и технологий, имеющих решающее значение для военных усилий России.

В то же время, Си может потребовать от Путина информации о стратегии России в Украине и, возможно, также заверения, что российский диктатор не будет реализовывать ранее высказываемые им ядерные угрозы. Отмечается, что Китай четко дал понять, что любой ядерный шаг России по отношению к Украине является для него "красной линией".

Во время встречи Си отметил, что сегодня 75-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

"За последние годы мы с президентом Путиным встречались более 40 раз, поддерживая тесную связь, чтобы стратегически направлять китайско-российские отношения на здоровое, стабильное и плавное развитие" , – сказал он.

Лидер Китая отметил, что их отношения сегодня "даются нелегко", и обе стороны должны "еще больше лелеять и защищать их". По его словам, отношения двух стран "приносят пользу всему миру".