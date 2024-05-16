Міноборони: ТЦК у Києві можуть приймати до 70 людей на день

Пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Києві становить приблизно 50-70 осіб на день. Про це Міністерство оборони зазначило у відповіді на запит, повідомляє Ліга.net.

У оборонному відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомат може прийняти до 70 осіб.

З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

Однак основне навантаження поки лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. Електронний кабінет Міноборони обіцяє запустити тільки 18 травня.