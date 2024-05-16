Минобороны: ТЦК в Киеве могут принимать до 70 человек в день

Пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киеве составляет около 50-70 человек в день. Об этом Министерство обороны отметило в ответе на запрос, сообщает Лига.net.

В оборонном ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и численности работников. В столице военкомат может принять до 70 человек.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.

Однако основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦПАУ до сих пор не получили доступа, а администраторы – не прошли обучение. Электронный кабинет Минобороны обещает запустить только 18 мая.