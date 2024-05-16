Замах на Фіцо: у лікарні повідомили про стан словацького прем'єра

Керівництво лікарні, де оперували після замаху прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, повідомило, що його стан стабілізували, але він все ще серйозний, повідомляє Європейська правда.

Директорка лікарні у Банській Бистриці Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала близько 5 годин.

"Стан пацієнта стабілізований, але дуже серйозний" , – зазначила вона.

Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на пресконференцію, зазначив, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо. Він додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Об 11 годині у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра.

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула.