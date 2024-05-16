Покушение на Фицо: в больнице сообщили о состоянии словацкого премьера

Руководство больницы, где оперировали после покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщило, что его состояние стабилизировали, но оно все еще серьезно, сообщает Европейская правда.

Директор больницы в Банской Быстрице Мириам Лапуникова сообщила, что операция длилась около 5 часов.

"Состояние пациента стабилизировано, но очень серьезное" , - отметила она.

Министр обороны Роберт Калиняк, который вместе с ней вышел на пресс-конференцию, отметил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Фицо. Он добавил, что в течение дня официально сообщат больше информации.

В 11 часов в Братиславе соберется срочное заседание Совбеза и правительственное заседание в связи с покушением на премьера.

Напомним, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в Гандлове. По данным СМИ, покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.