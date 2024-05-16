Покушение на Фицо: в больнице сообщили о состоянии словацкого премьера
Руководство больницы, где оперировали после покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщило, что его состояние стабилизировали, но оно все еще серьезно, сообщает Европейская правда.
Директор больницы в Банской Быстрице Мириам Лапуникова сообщила, что операция длилась около 5 часов.
"Состояние пациента стабилизировано, но очень серьезное", - отметила она.
Министр обороны Роберт Калиняк, который вместе с ней вышел на пресс-конференцию, отметил, что врачи работают над дальнейшим улучшением состояния Фицо. Он добавил, что в течение дня официально сообщат больше информации.
В 11 часов в Братиславе соберется срочное заседание Совбеза и правительственное заседание в связи с покушением на премьера.
Напомним, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в Гандлове. По данным СМИ, покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.