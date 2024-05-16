Безпілотники ГУР атакували російський військовий завод в Тулі – джерело

В ніч на 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі. Про це розповів співрозмовник в ГУР, повідомляє Українська правда.

"В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України" , – розповіло джерело.

OSINT-моніторинг засвідчив, що факт влучання потрапив на камери вуличного спостереження.

Російські ж ЗМІ пишуть, що в Тульській області система протиповітряної оборони збила два безпілотні літальні апарати Збройних сил України.

Дрони ГУР знову потурбували російську оборонку, цього разу в Тулі

Osint-відео pic.twitter.com/SAe23Y3Xtn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024

Згідно з відкритими даними, "Базальт" — оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

Крім основного підрозділу в Москві, включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та в Костромській області.