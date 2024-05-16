Беспилотники ГУР атаковали российский военный завод в Туле – источник

В ночь на 16 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле. Об этом рассказал собеседник в ГУР, сообщает Украинская правда.

"В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины" , – сказал источник.

OSINT-мониторинг показал, что факт попадания зафиксировали камеры уличного наблюдения.

Российские же СМИ пишут, что в Тульской области система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Дрони ГУР знову потурбували російську оборонку, цього разу в Тулі

Osint-відео pic.twitter.com/SAe23Y3Xtn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024

Справка: Согласно открытым данным, "Базальт" - оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Кроме основного подразделения в Москве, включает научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и в Костромской области.