РФ не захопить Харків, якщо в України буде достатньо Patriot – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні сучасні системи ППО. Зокрема, буде достатньо двох Patriot.﻿ Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків. Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть" , - зазначив він.

Відповідаючи на питання, хто винен в новому загостренні на Харківському напрямку, Зеленский сказав, що винен весь світ.

"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти" , - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 травня провів виїзне засідання Ставки у Харкові. Президент за підсумками наради заявив, що ситуація складна і зараз командування посилює підрозділи ЗСУ, які зосереджені на цьому напрямку.