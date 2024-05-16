РФ не захватит Харьков, если у Украины будет достаточно Patriot – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине для более эффективной обороны Харькова нужны современные системы ПВО. В частности, будет достаточно двух Patriot. Об этом он сказал в интервью ABC News, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут" , - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто виноват в новом обострении в Харьковском направлении, Зеленский сказал, что виноват весь мир.

"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь" , - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел выездное заседание Ставки в Харькове. Президент по итогам совещания заявил, что ситуация сложная и на данный момент командование усиливает подразделения ВСУ, которые сосредоточены на этом направлении.