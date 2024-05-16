На Харківщині росіяни вбили двох жінок та поранили ще чотирьох людей

У Харківській області внаслідок російських атак загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 16 травня орієнтовно о 00:20 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетні удари по м. Чугуїв. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Три жінки отримали гостру реакцію на стрес".

Зазначається, що попередньо, ворог атакував місто двома ракетами С-300 з території бєлгородської області Росії.

Крім того, 16 травня о 4:35 окупанти завдали авіаудар по селу Богуславка, внаслідок чого постраждала 84-річна жінка.

Також повідомляється, що протягом минулої доби російська армія не припиняла обстрілювати прикордонну Вовчанську громаду.

"У селі Графське загинула жінка 87 років. Ще одна 72-річна жителька загинула у місті Вовчанськ".

Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів російської армії.

Вранці 16 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині від російських обстрілів за 15 травня загинула одна людина, ще 13 постраждали.