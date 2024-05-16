На Харьковщине россияне убили двух женщин и ранили еще четырех человек

В Харьковской области в результате российских атак погибли две женщины, еще четыре человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 16 мая ориентировочно в 00:20 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетные удары по г. Чугуев. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов. Три женщины получили острую реакцию на стресс".

Отмечается, что предварительно, враг атаковал город двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области России.

Кроме того, 16 мая в 4:35 оккупанты нанесли авиаудар по селу Богуславка, в результате чего пострадала 84-летняя женщина.

Также сообщается, что в течение минувших суток российская армия не прекращала обстреливать приграничную Волчанскую громаду.

"В селе Графское погибла женщина 87 лет. Еще одна 72-летняя жительница погибла в городе Волчанск".

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений российской армии.

Утром 16 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Харьковщине от российских обстрелов за 15 мая погиб один человек, еще 13 пострадали.