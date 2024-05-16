ЗСУ провели контратакувальні дії в районі Вовчанська - Генштаб

Сили оборони України провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська Харківської області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 13:30 четверга, 16 травня.

"Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту. Найбільша активність загарбників сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках. Підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави" , - ідеться у повідомленні Генштабу.

З початку доби на Харківському напрямку ворог атакував в напрямку Стариці, завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку війська РФ здійснили 10 спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки, завдали авіаційного удару в районі Дружби. Незважаючи на натиск, українські воїни продовжують впевнено стримувати ворога та за сприятливих умов контратакують.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні. З початку цієї доби уже провели 20 атак, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак. Росіяни проявляли активність в районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайліки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку загарбники здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав.

На Придніпровському напряку росіяни пʼять разів атакували поблизу Кринок, де зазнали втрат, дані уточнюються. Ворог завдав авіаційного удару в районі Херсона.

На інших напрямках обстановка залишилася без особливих змін.