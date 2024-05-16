ВСУ провели контратакующие действия в районе Волчанска – Генштаб

Силы обороны Украины провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска Харьковской области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Фейсбуке , обнародовав оперативную информацию по состоянию на 13:30 четверга, 16 мая.

"Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. Наибольшая активность захватчиков сегодня фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях. Подразделения Сил обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории нашего государства" , - говорится в сообщении Генштаба.

С начала суток на Харьковском направлении враг атаковал в направлении Старицы, наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Удары вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица. В свою очередь, украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.

На Лиманском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Новосадового.

На Северском направлении количество вражеских атак выросло до трех. Боевые столкновения происходили возле Звановки и Раздолевки.

На Краматорском направлении войска РФ предприняли 10 попыток атаковать позиции украинских защитников недалеко от Григоровки, Клещеевки и Андреевки, нанесли авиационный удар в районе Дружбы. Несмотря на давление, украинские воины продолжают уверенно сдерживать врага и при благоприятных условиях контратакуют.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны. С начала этих суток уже провели 20 атак, в том числе в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское. Враг задействовал боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак. Россияне проявляли активность в районах Красногоровки, Новоалександровки, Новомихайлики и Константиновки.

На Времивском направлении захватчики предприняли шесть попыток штурмовать украинские позиции вблизи Никольского и Урожайного, а возле Старомайорского также при поддержке авиации. Успеха враг не имел.

На Приднепровском направлении россияне пять раз атаковали вблизи Кринок, где понесли потери, данные уточняются. Враг нанес авиационный удар в районе Херсона.

По другим направлениям обстановка осталась без особых изменений.