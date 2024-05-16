Прикордонники показали кадри боїв на околицях Вовчанська
Державна прикордонна служба оприлюднила кадри боїв на околицях Вовчанська Харківської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що прикордонники у складі Сил оборони бʼються з ворогом на цьому напрямку.
На відео – воїни прориваються на підсилення до побратимів попри щільний вогонь противника.
Нагадаємо:
У денному зведенні 16 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони зірвали плани армії РФ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська на Харківщині й закріпитися там.