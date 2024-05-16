Пограничники показали кадры боев в окрестностях Волчанска
Государственная пограничная служба обнародовала кадры боев в окрестностях Волчанска Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом на этом направлении.
На видео - воины прорываются на усиление к собратьям несмотря на плотный огонь противника.
Напомним:
В дневной сводке 16 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны сорвали планы армии РФ максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска на Харьковщине и закрепиться там.