Пограничники показали кадры боев в окрестностях Волчанска

Государственная пограничная служба обнародовала кадры боев в окрестностях Волчанска Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом на этом направлении.

На видео - воины прорываются на усиление к собратьям несмотря на плотный огонь противника.

Напомним:

В дневной сводке 16 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны сорвали планы армии РФ максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска на Харьковщине и закрепиться там.